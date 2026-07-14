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Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке

Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке

Русский язык должен навсегда исчезнуть из латышских СМИ. Резкое высказывание допустил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в ходе заседания комитета парламента республики по правам человека, передает РИА Новости.

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