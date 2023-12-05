Ленский расстрел: чем закончился бунт русских золотодобытчиков

В апреле 1912 года в Российской империи произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну. На приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в сибирской тайге, был расстрелян мирный митинг рабочих.
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