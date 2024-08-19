Скончавшийся Ален Делон оставил необычное завещание

Умерший в возрасте 88 лет французский актёр хотел, чтобы его похоронили среди собак.В минувшее воскресенье, 18 августа, скоропостижно скончался знаменитым французский актёр Ален Делон.
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