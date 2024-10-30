Член общественной палаты РФ Павлова вручила значки ГТО детям из Лисичанска и Рубежного

Член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер России и посол ГТО Ольга Павлова, посетила Лисичанск и Рубежное с важной миссией — наградить детей, которые прошли летние спортивные сборы от Республики Татарстан в лагере «Форос» в Крыму.
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