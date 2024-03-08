Александр Проханов: Мы сражаемся с гигантским монстром — англо-саксонской цивилизацией

Валерий Евстафьев

Это, дорогой, совсем не просто. Сами? Вы сказали - сами? Конечно сами, за них никто не будет делать подлость другим народам, во имя какой-то собственной выгоды. Вопрос в Вам: что должно произойти, чтобы Вы САМИ решили сделать пакость (что-то украсть; сказать не всю правду, а что-то оставить себе для последующего торга в свою пользу; кого-то выставить в невыгодном свете и приобрести какую-то преференцию и пр.) ближнему? Ответ: Вам должен ЭТО посоветовать тот, кого не принято поминать к ночи, например, словами: "сделай так, и будешь, как Бог" или "все так давно делают, и ты не будь лохом, такой шанс бывает раз в жизни"... Не говорите, что никогда не слышали этого знакомого голоса и подбадривающего призыва ко греху. А Вы говорите - САМИ. Сам кирпич никогда на голову кому-то САМ не падает.