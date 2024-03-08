Движение "Русская Мечта" состоялось. Было много тревог — удастся ли запустить реактор нашего движения? Ведь мы обратились к нашему народу со словами возвышенными, необычными в наше время.
Александр Проханов: Мы сражаемся с гигантским монстром — англо-саксонской цивилизацией
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Валерий Ямщиков
Верю что так и будет! Проханов вселяет ВЕРУ в будущее РОССИИ!
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2 час.
Валерий Евстафьев
Это, дорогой, совсем не просто. Сами? Вы сказали - сами? Конечно сами, за них никто не будет делать подлость другим народам, во имя какой-то собственной выгоды. Вопрос в Вам: что должно произойти, чтобы Вы САМИ решили сделать пакость (что-то украсть; сказать не всю правду, а что-то оставить себе для последующего торга в свою пользу; кого-то выставить в невыгодном свете и приобрести какую-то преференцию и пр.) ближнему? Ответ: Вам должен ЭТО посоветовать тот, кого не принято поминать к ночи, например, словами: "сделай так, и будешь, как Бог" или "все так давно делают, и ты не будь лохом, такой шанс бывает раз в жизни"... Не говорите, что никогда не слышали этого знакомого голоса и подбадривающего призыва ко греху. А Вы говорите - САМИ. Сам кирпич никогда на голову кому-то САМ не падает.
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1 час.
Аудрюс
Я вас разочарую наверное.. Я служил в отдельной радиолакационной роте.. На точке! Были солдаты разных национальностей! И.... за мой опыт работы самой большой проблемой были не те, которые с юга... Нормальные были ребята! Эстонцы, литовцы хорошие мужики! Самыми проблемными были москвичи! С тех пор у меня, неоднозначное отношение к жителям столицы!
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1 час.
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