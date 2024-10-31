The Nation: Украина должна пойти на компромисс с Россией и начать переговоры

Анатоль Ливен Украина: компромисс или крах © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Новости с украинской передовой приходят мрачные, пишетThe Nation.
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