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The Nation: Украина должна пойти на компромисс с Россией и начать переговоры

The Nation: Украина должна пойти на компромисс с Россией и начать переговоры

Анатоль Ливен Украина: компромисс или крах © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Новости с украинской передовой приходят мрачные, пишетThe Nation.

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