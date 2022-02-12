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Деджонте Мюррэй оформил трипл-дабл, повторив достижение Маравича, Мэджика, Леброна и Дончича

Разыгрывающий «Сперс» Деджонте Мюррэй оформил редкий трипл-дабл в матче с «Атлантой» (136:121). Мюррэй записал на свой счет 32 очка (11 из 18 с игры), 10 подборов, 15 передач, а также 4 перехвата за 32 минуты.

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