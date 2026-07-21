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Тупиков из академии «Ростова» о Чайке: «Перемены всегда настораживают и пугают. Работа, которая была проделана, не располагала к изменениям»

Антон Тупиков, заместитель руководителя детско-юношеских команд академии « Ростова » по селекционной работе, высказался о том, что клуб  назначил гендиректором основателя «Чайки» Андрея Чайку.

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