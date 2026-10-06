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Пентагон начал испытания лазеров для перехвата дронов

Пентагон начал испытания лазеров для перехвата дронов

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Пентагон отобрал производителей боевых лазеров и мощных микроволновых комплексов для программы защиты США от беспилотников.

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