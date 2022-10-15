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Porsche 911 Turbo S стал рекордсменом Пайкс-Пик

Porsche 911 Turbo S стал рекордсменом Пайкс-Пик

Фанат марки Porsche и трёхкратный победитель гонки в штате Колорадо Дэвид Доннер, который в 2022 году принял участие в гонке Пайкс-Пик за рулем новейшего Porsche 911 Turbo S поколения 992, установил новый рекорд дистанции для серийных автомобилей.

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