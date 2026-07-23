В Холмогорском округе прошел форум «Поморское долголетие»

Проект «Поморское долголетие», инициированный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, направлен на повышение продолжительности и качества жизни представителей старшего поколения, вовлечение их в общественно значимую деятельность.
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