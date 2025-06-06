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Царьград

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Чехи утолили снарядный голод ВСУ. У русской армии появилась приоритетная цель: Найти и ликвидировать

Чехи утолили снарядный голод ВСУ. У русской армии появилась приоритетная цель: Найти и ликвидировать

Чехия в шаге от запуска производства снарядов калибра 155 мм на Украине. Уточняется, что предприятие будет расположено в зоне с низким риском ракетных ударов.

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Игорь Васиков
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