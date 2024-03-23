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Спички - не игрушка

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Запад как реальная защита россиян

Запад как реальная защита россиян

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Наши либералы всегда твердили, что только ориентация России на Запад способна вывести нашу страну на высокий жизненный уровень населения.

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Комментарии
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Алексей Горшков
СОГЛАСЕН !!! По существу никто так много для сплочения россиян не делает, как сам Запад! Я обратил на это внимание ещё задолго до СВО !!! Все, наверное, помнят, что западные самолёты нарушали наше воздушное пространство, и отгонялись нашей авиацией? Потом западные СМИ начинали вой о &quot;русской военной угрозе&quot;, НЕ ПОНИМАЯ, что тем самым ОНИ САМИ наши Вооружённые Силы РЕКЛАМИРУЮТ !!! Мы сами не можем этого сделать ДО СИХ ПОР (всё-таки пропаганда это их &quot;конёк&quot;, но мы учимся) - так они делают это ЗА НАС !!! А уж когда началась СВО ... Так &quot;подсвечивать&quot;, даже &quot;засвечивать&quot; своих &quot;агентов влияния&quot; - это же УМУДРИТЬСЯ НАДО !!! Особенно мне понравилось то, чего мы ГОДАМИ добиться не могли - они сделали МГНОВЕННО, отобрав награбленное у народа и вывезенное из страны имущество наших толстосумов - народ уже смирился с его потерей, поняв что вернуть себе его нельзя, а вот то, что у ограбивших его &quot;буржуинов&quot; эти средства отжали, да ещё и некрасиво до оскорбительности - это вызвало не возмущение народное, а ЗЛОРАДСТВО !!! Моя любимая поговорка: &quot;Враг моего врага - мой друг&quot; здесь сработала идеально! Запад, САМ ТОГО НЕ ВЕДАЯ выступил здесь каким-то ОРУДИЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ !!! А качество западного &quot;политикума? Ведь &quot;без слёз не взглянешь&quot;! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - ЖоПЕз со своим &quot;садом&quot;, Анна,которая Лена Бербок с &quot;360 градусами&quot;, &quot;ливерная колбаса&quot; Шольц и т.д. во главе со своим заокеанским самоходным дедом,здоровающимся с пустотой! Касаемо последнего. ВОИСТИНУ майор Бидонов - наш &quot;засланец&quot;! Наверное шлёт &quot;жалюстные&quot; письма в Москву: &quot;Европу развалил? Америку взбаламутил? Российскую армию лучшей в мире сделал? Да мне сразу Дважды Героя присваивать надо - а я в таком возрасте всё ещё майор! Понимаю - с развалом Союза про меня забыли - но сейчас заберите меня отсюда в родную Россию умирать - всё равно Владимир Владимирович меня уже спалил&quot;! Ну это, конечно, шутка. Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то deep state (&quot;глубинного государства&quot;),но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ ТАЙНАЯ СТРУКТУРА такими откровенно ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?! Короче - хоть я и атеист, но ПОЛНОСТЬЮ согласен с Минихом, считавшим, что Россией правит НАПРЯМУЮ БОГ !!!
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