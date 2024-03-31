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Петербургский дневник

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Главу МО «Звездное» суд отправил в СИЗО

Главу МО «Звездное» суд отправил в СИЗО

В деле муниципала – «мертвые души», взятка и превышение полномочий Московский районный суд Петербурга вынес решение об аресте главы муниципального округа «Звёздное» Максима Разинкова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает телеканал «78».

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Комментарии
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н
надежда
Ни чего нового. Везде деньги. Сколько же нашим правителям надо что бы перестали воровать. В гробу же нет карманов.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.

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