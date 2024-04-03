Генпрокуратура направила запросы США и странам Европы о терактах против России

Генпрокуратура Россия направила США, Германии, Франции и Кипру запросы о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».
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