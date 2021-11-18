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Украина не желает, чтобы Германия сертифицировала Северный поток-2

Украина не желает, чтобы Германия сертифицировала Северный поток-2

Было время, когда Россия щедро наполняла финансами бюджетные закрома Украины и казалось так будет всегда, но как только внешнее управление над Украиной перехватили еврокомиссары, дела в экономике стали идти вовсе не так, как ожидали еврооптимисты.

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