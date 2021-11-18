Было время, когда Россия щедро наполняла финансами бюджетные закрома Украины и казалось так будет всегда, но как только внешнее управление над Украиной перехватили еврокомиссары, дела в экономике стали идти вовсе не так, как ожидали еврооптимисты.
Было время, когда Россия щедро наполняла финансами бюджетные закрома Украины и казалось так будет всегда, но как только внешнее управление над Украиной перехватили еврокомиссары, дела в экономике стали идти вовсе не так, как ожидали еврооптимисты.
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