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Царьград

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На ярмарках выходного дня можно приобрести Мёд и спелые абрикосы

На ярмарках выходного дня можно приобрести Мёд и спелые абрикосы

А также свежую выпечку, сезонные овощи и многое другое.В Краснодаре утром 29 июня открылись традиционные ярмарки выходного дня.

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