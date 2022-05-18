На «Азовстали» капитулировали еще более 900 украинских боевиков

Сдавшиеся в плен украинские военные, скриншот видео Минобороны РФ Заблокированные на комбинате «Азосталь» в Мариуполе украинские военнослужащие и боевики националистического полка «Азов»* продолжали сдаваться в плен до позднего вечера вторника.