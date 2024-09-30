Глава МИД Украины Сибига отправился в Венгрию обсудить членство в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился с рабочим визитом в Венгрию, где проведет встречу со своим коллегой Петером Сийярто, в ходе которой обсудит членство Киева в НАТО и Европейском союзе (ЕС).
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