Редкие земли не долетают до производства

Занимая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, Россия вынуждена импортировать готовые изделия и компоненты, изготовленные с их применениемВАДИМ САВИЦКИЙ/ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/ТАСС Производство современных дронов невозможно без РЗМчитайте на monocle.