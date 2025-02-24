Редкие земли не долетают до производства

Занимая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, Россия вынуждена импортировать готовые изделия и компоненты, изготовленные с их применениемВАДИМ САВИЦКИЙ/ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/ТАСС Производство современных дронов невозможно без РЗМчитайте на monocle.
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