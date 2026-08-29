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В Твери священнослужители РПЦ провели встречу с личным составом Росгвардии

В Твери священнослужители РПЦ провели встречу с личным составом Росгвардии

В Управлении Росгвардии по Тверской области состоялось духовно-просветительское мероприятие, направленное на укрепление морально-психологического состояния сотрудников и военнослужащих ведомства.

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