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Гражданочка

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Зять предложил доплачивать за помощь с ребенком, но дочь замахала на него руками: «Какие деньги, мы же семья!»

Зять предложил доплачивать за помощь с ребенком, но дочь замахала на него руками: «Какие деньги, мы же семья!»

Зять предложил доплачивать за помощь с ребенком, но дочь замахала на него руками: «Какие деньги, мы же семья!»— Дочь вышла в свое время из декрета, когда ее ребенку и года не было, – рассказывает шестидесятитрехлетняя Тамара Ильинична.

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