Зять предложил доплачивать за помощь с ребенком, но дочь замахала на него руками: «Какие деньги, мы же семья!»— Дочь вышла в свое время из декрета, когда ее ребенку и года не было, – рассказывает шестидесятитрехлетняя Тамара Ильинична.