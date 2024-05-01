Государственный долг Украины за два года вырос на 62%, это говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подсадил страну "на иглу" внешнего кредитования и продал ее за награды и право быть помещенным на обложки западных журналов.
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