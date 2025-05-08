Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Герасимов напомнил о грамотной имитации удара в районе Суджи в 1943 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов в статье «Развитие отечественного военного искусства в военных конфликтах», которая вошла в сборник статей членов Совета Безопасности РФ к 80-летию Великой Победы напомнил, как во время Великой Отечественной войны 38-я армия имитировала сосредоточение войск на правом крыле фронта в районе города Суджи Курской области для отвлечения врага от главного удара.

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