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Евгений Плющенко: «Главный принцип работы нашей школы – насилие, жестокость в отношении детей запрещены. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них»

– В чем главное отличие вашей школы от других? – Главный принцип работы школы в том, что насилие или какая-то жестокость в отношении детей запрещены.

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