Guardian: Европа не сможет долго противостоять России в случае конфликта

В НАТО опасаются, что Европа может столкнуться с трудностями в случае военного конфликта с Россией. Это мнение было высказано на конференции, посвященной будущему военного сотрудничества в Европе, сообщает газета The Guardian.
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