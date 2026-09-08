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Медиакратия

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Картографическая фантазия Трампа вновь тревожит соседей

Картографическая фантазия Трампа вновь тревожит соседей

Дональд Трамп продолжает удивлять мир своими публикациями в Truth Social — на этот раз объектом внимания президента США стала карта […] The post Картографическая фантазия Трампа вновь тревожит соседей appeared first on Медиакратия.

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