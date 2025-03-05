Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

РБК Белорусский президент Александр Лукашенко смог убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки».
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