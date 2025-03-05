Страна и люди
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Страна и люди

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Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

РБК Белорусский президент Александр Лукашенко смог убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки».

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