Железный занавес: Европе мало проблем с газом, она намерена ограничить поставки металла из России

Алексей Анпилогов: Наши металлургические компании выдержат санкционный удар, а ЕС придется сложнее Георгий Смирнов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Леонид Хазанов Представители Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии предложили ввести санкции против российских производителей металлов и ограничения на импорт их продукции, передал Reuters.
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