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У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей

У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей

﻿﻿Как сообщает РИА Новости, представитель «Роснефти» заявил в арбитражном суде, что все объекты недвижимости, принадлежавшие бывшему президенту «Роснефти» Анатолию Чубайсу в России, были переданы в период с октября 2022 года по март 2023 года».

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