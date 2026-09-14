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FiNE NEWS

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Елена Рыбакина первой квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Елена Рыбакина первой отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.

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