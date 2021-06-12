В Ижевске вручили гранты одаренным детям

«Талант, успех, трудолюбие – это все про наших маленьких звезд! Под громкие аплодисменты чествовали лучших из лучших в естественных, гуманитарных и технических дисциплинах, музыке, изобразительном искусстве, спорте», - пишет мэр в своих соцсетях.