udm-info

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Когда-то, еще в советские времена, в журнале "Крокодил" были опубликованы два рисунка. На одном был изображен подземн...Шантаж прививкой:...
  • Yvan
    Жажда халявы отшибает разум.Учительница из Уд...
  • Николай Сироткин
    Сколько же у нас ещё Дураков? Телевизор ежедневно талдычит о всякого рода мошенниках, народ, что глухой и слепой? Учи...Учительница из Уд...

В Ижевске вручили гранты одаренным детям

В Ижевске вручили гранты одаренным детям

«Талант, успех, трудолюбие – это все про наших маленьких звезд! Под громкие аплодисменты чествовали лучших из лучших в естественных, гуманитарных и технических дисциплинах, музыке, изобразительном искусстве, спорте», - пишет мэр в своих соцсетях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх