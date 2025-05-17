Российские «Ураганы» сметают технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
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