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Российские «Ураганы» сметают технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские «Ураганы» сметают технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

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