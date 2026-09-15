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ФедералПресс

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100 миллионов на спасение жизней: в главной клинике Урала появился цифровой рентген

100 миллионов на спасение жизней: в главной клинике Урала появился цифровой рентген

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. За счет субсидии из бюджета региона в Свердловской областной клинической больнице №1 появилось новое оборудование.

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