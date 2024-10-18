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Зефир с солью и лимонадное маршмеллоу: какие жевательные новинки ждут белорусов к Новому году.

Зефир с солью и лимонадное маршмеллоу: какие жевательные новинки ждут белорусов к Новому году.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие начинает планирование производства к Новому году задолго до декабря, а сейчас наступила самая жаркая пора, однако все новинки готовы к выходу и покорению рынка.

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