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Сенатор Климов назвал Макрона, Шольца и фон дер Ляйен агентами влияния США и предателями народов Европы

Сенатор Климов назвал Макрона, Шольца и фон дер Ляйен агентами влияния США и предателями народов Европы

Член Совета Федерации Андрей Климов назвал французского лидера Эммануэля Макрона, руководителя немецкого правительства Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен агентами влияния Соединенных Штатов и предателями европейских народов.

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