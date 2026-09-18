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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Врач ЦСКА Безуглов о Баринове: «Срок реабилитации – порядка шести‑шести с половиной месяцев»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления полузащитника Дмитрия Баринова .  Футболист получил травму передней крестообразной связки и внутренней боковой связки колена 22 августа в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Локомотива» (3:2).

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