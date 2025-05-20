На ЕГЭ по химии и физике могут ввести лабораторную часть

Из единого государственного экзамена также убрали задания с выбором ответа Из всех ЕГЭ были убраны задания с выбором ответа, исключив угадайку, а скоро в экзамены по физике и химии добавят лабораторную часть.
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