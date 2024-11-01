БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 355 подписчиков

Ока Городовиков. Неграмотный друг Буденного, ставший советским генерал-полковником

Ока Городовиков. Неграмотный друг Буденного, ставший советским генерал-полковником

О. И. Городовиков на портрете А. Герасимова, 1936 г. В предыдущей статье мы говорили о донском казаке Козьме Крючкове, который официозной прессой был «по ошибке» объявлен великим героем I мировой войны, во время Гражданской войны выбрал сторону белых, бесславно погиб в возрасте 29 лет и ныне практически забыт в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх