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Газета.ру

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Фицо раскритиковал "лишившихся рассудка" провокаторов столкновения НАТО и России

Фицо раскритиковал "лишившихся рассудка" провокаторов столкновения НАТО и России

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал провокаторов, добивающихся эскалации между НАТО и Россией.

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