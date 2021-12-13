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«Время уступок закончилось»: Варшава может забыть о скидках на газ от России

«Время уступок закончилось»: Варшава может забыть о скидках на газ от России

Позиция США относительно газопровода «Северный поток — 2» смягчилась, Вашингтон хочет получить «несколько месяцев спокойствия», заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.

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