«Время уступок закончилось»: Варшава может забыть о скидках на газ от России

Позиция США относительно газопровода «Северный поток — 2» смягчилась, Вашингтон хочет получить «несколько месяцев спокойствия», заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.
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