Asus представила конкурента MacBook Air — Zenbook A14 с автономностью до 32 часов и Snapdragon X за $1100Asus представила на выставке CES 2025 лёгкий и производительный ноутбук Asus Zenbook A14 на чипе Qualcomm Snapdragon X, нацеленный на конкуренцию с MacBook Air, хотя это будет непросто, пишет The Verge.