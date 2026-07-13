Турист погиб на Ибице, скатившись с водной горки. Что случилось

Тревогу забили родственники, когда мужчина не всплыл на поверхность бассейна. Трагический инцидент произошел в популярном курортном городе Кала-Тарида на западном побережье Ибицы утром в субботу, 11 июля.
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