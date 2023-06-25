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«Мятеж» Пригожина окончен: итоги и последствия похода ЧВК «Вагнер» на Москву

«Мятеж» Пригожина окончен: итоги и последствия похода ЧВК «Вагнер» на Москву

Основные итоги и последствия прерванного похода Евгения Пригожина на Москву — в материале RTVI.<strong>Ситуация вокруг «мятежа» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» была урегулирована при участии белорусского президента Александра Лукашенко.

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