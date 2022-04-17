В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой прессе в воскресенье, 17 апреля, заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер против России в области банковского сектора и энергетики.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой прессе в воскресенье, 17 апреля, заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер против России в области банковского сектора и энергетики.
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