«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

Регина Толстоброва

и все-таки соглашаются на перемирие в 30 дней. мы будем молчать сидеть, а они нас взрывать и убивать. такого ли хотел русский народ. Еще через перемирие в НАТО просятся. речь идет о перемирии сейчас. Вчера натворили таких дел, лю.дей сколько искалечили. убили. АВойна долго не кончится. И насидимся еще голодными. Картошку даже не вырастили в этом году сами.