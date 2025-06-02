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«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

БлокнотРУ Украинский меморандум - это ультиматум, оценил политолог Сергей Марков. Мирный план по-украински «слили», так что до встречи делегаций двух стран в Стамбуле, которая состоится уже завтра, 2 июня, уже можно узнать о «хотелках» киевского режима.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
и все-таки  соглашаются на перемирие   в 30 дней. мы будем молчать сидеть, а они нас  взрывать и  убивать. такого ли хотел русский народ. Еще через перемирие в НАТО просятся. речь идет о перемирии  сейчас. Вчера натворили таких дел, лю.дей сколько искалечили. убили. АВойна долго не кончится. И насидимся еще голодными. Картошку даже не вырастили в этом году сами.
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1 д.
ВЖ
Валерий Жидков
Начинать пора. Вот только кто это сделает. Пока таких в Российском руководстве не наблюдается.
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23 час.
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