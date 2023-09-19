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За КАЖДУЮ очередную гадость в отношении России враг должен получать вдвойне, втройне, впятеро и вдесятеро, непрерывно и неотвратимо...

За КАЖДУЮ очередную гадость в отношении России враг должен получать вдвойне, втройне, впятеро и вдесятеро, непрерывно и неотвратимо...

Наблюдая за происходящим на Украине и вокруг неё в отношении нашей страны, которую американское и европейское начальство гнобит въедливо, последовательно и системно, раз за разом повышая ставки и не получая никакого внятного ответа на свои действия, за исключением сотрясения воздуха МИДом и прессой насчёт того, какие они все козлы, на которое никто не только на Западе, но и в нашей стране никто уже давно не обращает внимания, хотелось бы наконец увидеть смену стратегии если не на фронте, где мы ушли в глухую позиционную оборону, сравнимую только с Первой мировой войной (чему, наверное, есть свои в высшей мере объективные причины), но и в отношении вражеских штабов.

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