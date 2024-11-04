На Украине объяснили невозможность уволить Буданова

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но не могут этого сделать из-за Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии