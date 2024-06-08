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Шольц в Швейцарии попробует убедить страны Азии и Африки повлиять на РФ

Шольц в Швейцарии попробует убедить страны Азии и Африки повлиять на РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ходе швейцарской конференции попытается убедить представителей стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы они оказали влияние на РФ в целях скорейшего завершения конфликта на Украине.

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