В Салехарде на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» прошли масленичные гуляния

В Салехарде на площади у Центра культуры и спорта "Геолог" прошли зажигательные масленичные гуляния. Участники праздника наслаждались разнообразными развлечениями, включая перетягивание каната и хождение на ходулях, а также различными мастер-классами.
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